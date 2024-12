Anitta e Alok lançam clipe, explicam ‘briga’ recente e exibem bastidores do sucesso

No início da tarde da segunda-feira, a cantora Anitta e o DJ Alok realizaram o lançamento do videoclipe da canção “Looking For Love”. A música, que mistura línguas inglesa e espanhola, estava disponível desde a quinta-feira anterior.

Nos bastidores da apresentação, os dois artistas explicaram a história da canção. O DJ Alok esclareceu que a faixa lançada este mês não é a mesma que havia sido originalmente feita há sete anos. Anitta avaliou a canção dizendo que “gosto muito dessa música. Tanto eu quanto ele gostamos muito, a gente amou”.

Alok também relembrou a história da canção, dizendo que “não foi culpa nossa” que a canção não foi lançada anteriormente. A dupla revelou que “Looking For Love” é uma música que mistura elementos de música pop, eletrônica e latina.

O lançamento do videoclipe foi acompanhado por bastidores do sucesso da música, que incluem imagens da produção da obra e da criação do clipe.