Ana Paula Padrão ganha especial após saída do MasterChef

Aqui está o resumo noticioso:

A apresentadora Ana Paula Padrão, que está deixando o MasterChef no Brasil após uma década à frente do programa, irá ganhar um programa especial em homenagem. O especial, chamado “Para Tudo – Ana Paula Padrão”, será lançado no Bandplay – streaming da emissora – dividido em quatro episódios e com lançamento entre esta quinta-feira e o domingo.

O programa terá formato de entrevistas, onde Ana Paula Padrão conversa com quatro nomes femininos que marcaram a história da competição culinária. A diretora do MasterChef, Marisa Mestiço, e a chef-jurada Helena Rizzo, conduzem os diálogos. Além delas, as campeãs das 1ªs edições ‘Amadores’ e ‘Profissionais’, Elisa Fernandes e outras, também participarão do programa.

O especial será disponibilizado no Bandplay à partir do lançamento dos episódios, que ocorrerão das 20h às 20h, entre os dias 26 e 30.

O programa “Para Tudo – Ana Paula Padrão” será uma homenagem à carreira de Ana Paula Padrão no MasterChef, após mais de uma década à frente do programa.

O especial promete levar ao público um vislumbre da história do MasterChef no Brasil e da jornada de Ana Paula Padrão à frente do programa.