Ana Paula Minerato é demitida da Band após falas racistas em áudios vazados

Ana Paula Minerato enfrenta um momento de grande repercussão pública após o vazamento de áudios com falas racistas atribuídas a ela. Além de ter sido desligada da escola de samba Gaviões da Fiel, onde era musa, a modelo também foi demitida do Grupo Bandeirantes.

A emissora de televisão destacou em comunicado oficial que repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. A nota afirma que as declarações da modelo não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora e, por isso, a apresentadora foi desligada da empresa. Minerato apresentava um programa diário na rádio Band FM.

O caso ganhou notoriedade após o vazamento dos áudios, que repercutem nas redes sociais desde a madrugada de hoje. Nas gravações, Ana Paula Minerato aparece em uma conversa com o rapper KT Gomez, usando termos pejorativos para questionar o artista sobre um envolvimento com Ananda, cantora do grupo Melanina Carioca. As declarações geraram indignação, principalmente por abordarem de forma ofensiva o cabelo e a pele da artista.