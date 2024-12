Ana Maria Braga pede para fãs brasileiros ajudarem Fernanda Torres a chegar a 1 milhão de likes

Nesta terça-feira, Ana Maria Braga se juntou a milhares de brasileiros que demonstraram apoio à atriz Fernanda Torres após a publicação de sua foto no perfil oficial da Academia do Oscar no Instagram. A imagem, registrada durante o evento Governors Awards, rapidamente se tornou a mais curtida entre as 25 fotos de artistas postadas pela premiação.

A apresentadora não poupou elogios à atuação de Fernanda Torres no filme “Ainda Estou Aqui”, destacando sua performance emocionante e impecável. Ela disse que Fernanda está impecável e é absolutamente emocionante, reforçando a qualidade do trabalho da atriz no longa.

A foto da atriz gerou um grande movimento nas redes sociais, com muitos fãs pedindo a indicação de Fernanda para a categoria de Melhor Atriz na 97ª edição do Oscar, que ocorrerá no próximo ano. Ana Maria Braga pediu que os fãs brasileiros ajudassem a foto a alcançar a marca de 1 milhão de curtidas.