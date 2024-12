Amy Lee enfim está em paz com “Bring Me to Life”, grande hit do Evanescence

Cantora se incomodava com participação indesejada de Paul McCoy fazendo raps na música, mas diz não se importar mais com isso

O maior hit do Evanescence traz uma lembrança conflituosa para Amy Lee. Presente no álbum Fallen (2003), a música “Bring Me to Life” conta com uma participação especial de Paul McCoy, vocalista do 12 Stones, que não era exatamente desejada pela cantora e compositora.

Lee acabou cedendo porque, segundo ela, o desejo da gravadora Wind-up era que “oito das 11 músicas do disco” tivessem vocais rap feitos por um homem, aproveitando o sucesso do nu metal no período. Nas outras sete, não há — somente naquela que se tornaria o grande sucesso da banda.

Amy Lee disse que aquela época foi “horrível” em entrevista. No entanto, após tanto tempo renegando a versão, ela não se importa mais com a participação de Paul McCoy na música.