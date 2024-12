Nova série estrelada por Bruna Marquezine estreia no Disney+

A novidade conta a história de dois amigos, Bia e Victor, que enfrentam as dificuldades da vida e as desilusões do amor em meio a uma jornada de amadurecimento e conexão. A série tem dez episódios e estreia no Disney+ nesta sexta-feira, dia 22 de novembro.

Além de Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, a série conta com atores conhecidos como Danilo Mesquita, Rayssa Bratillieri, João Guilherme, Sophia Abrahão e Ana Hikari.