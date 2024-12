Alok apresenta O Futuro é Ancestral no CCBB Rio

**Evento reuniu DJ e representantes de povos originários no CCBB Rio**

Um evento inédito ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, reunindo o DJ Alok com representantes de povos originários no âmbito da agenda cultural do G20. A sessão, descrita como uma experiência imersiva, objetivou amplificar as vozes indígenas.

**Alok apresentou O Futuro é Ancestral no CCBB Rio**

O DJ Alok apresentou uma performance do projeto “O Futuro é Ancestral”, que reuniu, além dele, representantes dos povos Yawanawá no palco. Eles apresentaram as canções do álbum de mesmo nome, criado em parceria com populações originárias e lançado no primeiro semestre de 2024. O evento ocorreu dentro da agenda cultural do encontro do G20, que reuniu líderes das 20 economias mais importantes do planeta no Rio.