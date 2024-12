Alien: Terra não vai quebrar continuidade da franquia, diz showrunner

A franquia “Alien” está se expandindo novamente com a série “Alien: Earth”, prevista para 2025 no FX Hulu. A produção não apenas marca a estreia dos Xenomorfos na Terra, mas também mantém a coerência com a linha do tempo estabelecida, sem alterar os eventos já conhecidos dos filmes.

“A Alien: Earth” se passa em 2092, décadas antes do clássico de 1979 e pouco antes de “Prometheus” (2093). A série se concentra no impacto inicial dessas criaturas na Terra e nas ações da Weyland-Yutani Corporation. Segundo o showrunner, a série examina como a humanidade começou a trilhar o caminho que levaria ao futuro sombrio da franquia. Esse cenário retrofuturista busca capturar a estética industrial e desgastada do primeiro “Alien”, em contraste com o brilho de “Prometheus”.

A série promete entregar um terror visceral com os Xenomorfos enfrentando humanos em um ambiente terrestre. O showrunner enfatizou que esses alienígenas já existem há milhões de anos e que a série não tentará reinventá-los. Isso preserva a narrativa de que os Xenomorfos são uma “forma de vida perfeita”, um tema central desde o filme original. Além disso, “Alien: Earth” explora o papel da Weyland-Yutani no desenvolvimento de tecnologias e no uso de armas biológicas.