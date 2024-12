Alicia X vive ansiedade para ser tia e fala de bebê: ‘parece o Daniel’

Aos 24 anos de idade, Alicia X vive a expectativa do nascimento do primeiro filho do irmão mais velho, o cantor MC Daniel, 26. Em entrevista durante a gravação do DVD “Destino”, em São Paulo, a artista demonstrou ansiedade com o atual momento da família.

“Estou ‘superansiosa’, esse bebê vai ser muito amado, ele vindo com saúde é só isso que a gente quer”, definu brevemente.

Com a evolução da gestação da influenciadora digital Lorena Maria e o recente ultrassom 3D, a jovem disse que gera ainda mais expectativas. Questionada, Alicia especulou sobre com quem o bebê se parece mais: Daniel ou outro.