Alex Gallete desfruta de fase solteira e celebra sucesso da carreira

Alex Gallete participou da gravação do DVD “Destino”, do apresentador Manu Bahtidão, em um dia ensolarado e com uma cena emocionante ao som de inéditas. Em entrevista, ele abordou sua atual fase solteira e as coberturas recentes como apresentador e repórter.

Alex Gallete se destacou ao escolher um look inédito para assistir ao espetáculo em Parque Villa-Lobos, na zona Oeste de São Paulo. Ele usou uma camiseta regata preta, calça jeans claro, chapéu marrom e um cinto com uma grande fivela dourada no centro.

Alex Gallete também compartilhou uma piada, dizendo: “É, falei: hoje a patricinha virou boiadeira”. Sua escolha de roupa foi um clímax para a gravação do DVD e um indício de sua liberdade e autenticidade em sua carreira.