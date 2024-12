Ainda Estou Aqui volta a liderar as bilheterias brasileiras

Longa estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro ultrapassou a marca de 1,7 milhão de espectadores.

Um novo longa-metragem, estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, alcançou um grande sucesso no Brasil. Recentemente, ultrapassou a marca de 1,7 milhões de espectadores e se tornou o maior da carreira do diretor Walter Salles. Em sua terceira semana de exibição, esse filme voltou a ocupar a posição de líder nos box-office, arrecadando cerca de R$ 8,9 milhões.

Em seguida, a adaptação cinematográfica do musical de sucesso Broadway “Wicked”, estrelada por Cynthia Erivo e Ariana Grande, ocupou a segunda posição, arrecadando R$ 7,8 milhões. Já a sequência do longa de sucesso “Gladiador II”, dirigida por Ridley Scott, completou o top three dos filmes mais assistidos do Brasil.