Ainda Estou Aqui: Selton Mello revela que Sean Penn ficou ‘profundamente tocado com’ atuação dele

Filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, está sendo elogiado por estrangeiros, incluindo o ator e diretor Sean Penn.

Selton Mello, ator que interpreta Rubens Paiva no filme, revelou em sua publicação no Instagram que teve um encontro com Sean Penn, que ficou “profundamente tocado” com sua atuação. Rubens Paiva foi um ex-deputado que foi torturado e morto por militares.

Ainda Estou Aqui também obteve sucesso de público e crítica no Brasil, com o filme dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello no papel de Rubens Paiva. Além disso, o filme também é elogiado por seus personagens e roteiro.