Ainda Estou Aqui se torna o filme de maior público da carreira de Walter Salles

A longa-metragem “Ainda Estou Aqui”, estrelada por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, ultrapassou a marca de 1,7 milhão de espectadores no Brasil. Com esse feito, o filme se tornou o mais bem sucedido na carreira do realizador Walter Salles, superando o público de “Central do Brasil”, de 1998, que alcançou 1,6 milhão de espectadores.

“Ainda Estou Aqui” é ambientado no Rio de Janeiro e é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. O filme está concorrendo ao Oscar 2025 como representante do Brasil. Após essa conquista, o longa-metragem é considerado um dos mais bem sucedidos da carreira de Walter Salles, e estatura-se que ultrapasse as bilheterias de “Minha Irmã e Eu”, lançado em 2023, e se torne a maior bilheteria nacional pós-pandemia.