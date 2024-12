Ainda Estou Aqui estreia na liderança das bilheterias brasileiras

Candidato do Brasil a uma vaga no Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025 já está em cartaz nos cinemas de todo o país

Ainda Estou Aqui, novo longa de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres, estreou na liderança das bilheterias brasileiras. Em seu primeiro final de semana em cartaz, a novidade arrecadou R$ 8,63 milhões, conquistando o topo do ranking.

O filme, que deve representar o Brasil no Oscar 2025, é um longa dirigido por Walter Salles, o mesmo criador do clássico Central do Brasil. Fernanda Torres interpreta o papel principal. Depois de Ainda Estou Aqui, em segundo lugar na bilheteria está Venom: A Última Rodada, filme de ação estrelado por Tom Hardy e que arrecadou R$ 6,61 milhões. Em terceiro lugar, está Operação Natal, com Dwayne Johnson, que ganhou R$ 5,42 milhões.