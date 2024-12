‘Ainda Estou Aqui’ é o filme nacional mais vendido de 2024

Longa de Walter Salles ultrapassa um milhão de espectadores e representa o Brasil no Oscar

Ainda Estou Aqui, filme dirigido por Walter Salles, é o mais vendido de 2024 no Brasil, de acordo com a plataforma Ingresso.com. Lançado em 7 de novembro, o longa liderou as vendas na semana de estreia e manteve a primeira posição no final de semana seguinte, ultrapassando a marca de um milhão de espectadores.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui é ambientado no Rio de Janeiro dos anos 1970, durante a ditadura militar. A trama segue Eunice, uma mãe de cinco filhos que busca respostas sobre o desaparecimento de seu marido, Rubens, levado por policiais à paisana. O filme também conta com nomes de destaque como Fernanda Montenegro, Selton Mello, Maeve Jinkings, Antonio Saboia, Humberto Carrão e Marjorie Estiano.

O desempenho do filme nas bilheterias reflete o interesse crescente dos brasileiros por produções nacionais. Segundo dados, 52% das vendas de ingressos são para o filme Ainda Estou Aqui.