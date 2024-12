Agenda de shows 2025: veja todas as apresentações internacionais que acontecem no Brasil

Shows internacionais e festivais: confira a programação confirmada até o momento

O ano de 2024 foi marcado por uma série de shows internacionais no Brasil, com artistas como Mariah Carey, Paul McCartney e Jonas Brothers se apresentando no país.

Para 2025, a agenda de shows internacionais no Brasil já está sendo definida, com diversas atrações confirmadas. Entre os destaques, estão apresentações de Twenty One Pilots, Oasis, Shakira, Sting, Christina Aguilera, Simply Red, Garbage, Incubus e Kylie Minogue, além de festivais como o Lollapalooza Brasil e o The Town. Os fãs podem esperar por uma variedade de estilos musicais e performances memoráveis ao longo do ano.

Além das apresentações confirmadas, há rumores sobre outras grandes atrações internacionais no Brasil em.