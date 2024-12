AFROPUNK Brasil 2025 anuncia datas e confirma Jorja Smith no line-up

Mais uma vez, o AFROPUNK Brasil ocorrerá no Parque de Exposições de Salvador. Em 2024, o evento já havia reunido nomes como Erykah Badu e Lianne La Havas. Poucos dias após a conclusão da edição passada, o AFROPUNK Brasil anunciou que voltará em 2025, nos dias 8 e 9 de novembro, ao mesmo local. Além disso, foi revelada a primeira atração do line-up: a cantora e compositora britânica Jorja Smith.

A edição de 2024 do festival contou com uma variedade de artistas, incluindo Erykah Badu, Lianne La Havas, Jorge Aragão, Leo Santana, Planet Hemp, Duquesa, Melly e Ebony. No entanto, desde então, não foram divulgados mais artistas ou detalhes sobre a venda de ingressos para a edição de 2025.

Além disso, a organização do festival também está planejando o evento itinerante AFROPUNK Experience, que acontecerá no dia 14 de dezembro, no Parque Villa-Lobos. O evento contará com atrações como Anelis Assumpção canta Legalize It, Rachel Reis, Yago Oproprio, Doechii e Amaarae. Os ingressos para o AFROPUNK Experience estão disponíveis no site da Sympla.