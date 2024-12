Adriane Galisteu é acusada de tratar mal Sacha Bali e se defende

A apresentadora Adriane Galisteu, do reality show “A Fazenda 16”, utilizou suas redes sociais para refutar as acusações de que estaria tratando de forma desigual os peões do programa, especialmente Sacha Bali. Irritada com os comentários, ela fez questão de esclarecer os boatos que circulam entre os fãs do programa.

Galisteu apontou que os fãs estão fazendo julgamentos precipitados sobre ela, mudando de opinião sobre sua relação com Sacha Bali, primeiro dizendo que ela gostava muito dele e agora negando que o goste. A apresentadora reiterou que a imparcialidade é fundamental para o programa e que os fãs devem abandonar essas especulações.

A apresentadora também criticou a ideia de não ter afinidade com Sacha Bali, afirmando que está chocada com as pessoas que está mente que essa ideia. Ela segue insistindo em tratar todos os participantes da mesma forma e não se submeter a críticas infundadas.

Durante a formação da Roça, Galisteu surpreendeu os participantes e o público ao anunciar uma nova regra.