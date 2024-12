Adele encerra turnê em Las Vegas: ‘Não sei quando vou fazer show de novo’

Adele encerrou oficialmente a turnê de residência Weekends With Adele no Teatro Coliseum do Caesars Palace, em Las Vegas, e revelou que não tem previsão de retorno aos palcos.

A cantora, conhecida por hits como “Easy On Me”, “Set Fire to the Rain”, “Someone Like You” e “Skyfall”, encerrou sua turnê de residência após dois anos e algumas extensões. Em sua última apresentação, Adele pareceu emocionada e assombrada ao pensar em não retorna aos palcos brevemente.

Ao se despedir da turnê, Adele confessou que sentirá muito falta da experiência e do público. “Vou sentir muita falta disso. Sentirei muita falta de você. Não sei quando vou me apresentar novamente”, disse. Admitiu também que não está planejando fazer mais shows no futuro. “Não estou fazendo mais nada, na verdade, estou me cagando sobre o que realmente vou fazer”, disse, mantendo o segredo sobre seus planos futuros.