Acessórios que estarão em alta no verão 2025

Falta pouco menos de um mês para o verão e já podemos ver as principais tendências tomando conta das vitrines e entre as famosas. Como sempre, a estação se destaca por cores vivas, roupas despojadas e acessórios. Esse ano, teremos a presença de alguns itens não convencionais tomando popularidade.

Listamos alguns deles pra você aderir também! Confira. Esqueça as bolsas quadradinhas! O verão 2025 pede formatos orgânicos e diferentes, quase escultóricos. Os modelos vêm com curvas suaves ou angulações, criando um visual que é tanto moderno quanto casual. Aposte em cores fortes e materiais como resina, palha e couro trançado.

Os lenços na cabeça se tornaram uma das principais tendências de acessórios para compor um look em 2024. Sem dúvida, a moda ira continuar, principalmente em dias sol forte onde ele pode ser combinado com um óculos escuros e um boné. Outra maneira de ser usado é na cintura, como uma espécie de cinto, dando um toque diferentão no look.

Os brincos grandes estão de volta, e a resina colorida é o material da vez! Versáteis e leves, os brincos feitos desse material chegam em tons laranja, verde e lilás. A ideia é que eles sejam o ponto focal do look, então combine-os com peças mais neutras. As sandálias de tiras, sobretudo as rasteirinhas também não ficam de fora. Elas aparecem na estação de verão, com um charme extremamente casual e sofisticado.