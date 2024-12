AC/DC deve anunciar nova turnê ainda esta semana

Banda deixou escapar uma das datas confirmadas — que, diferentemente das especulações recentes, não será no Brasil.

O AC/DC pode estar prestes a confirmar mais uma etapa de sua turnê Power Up, em divulgação ao álbum de 2020. Ao menos é o que indicam alguns vazamentos de informação ocorridos nas últimas horas.

Fãs observaram que a página oficial da banda no Facebook anunciou um show em 11 de abril de 2025, no US Bank Stadium, em Minneapolis, Estados Unidos. Um link de evento foi criado pela conta — e apagado pouco tempo depois. A venda de ingressos começaria nesta sexta-feira (15). Ou seja: a turnê deve ser anunciada ao longo desta semana e deve contemplar somente a América do Norte.