**Abertura do Desert Women Summit Brasil 2025 será neste dia 26, em Alphaville**

A primeira agenda da segunda edição do Desert Women Summit acontecerá na próxima terça-feira (26), em Alphaville. Na sede da Capital Concreto, a idealizadora do evento e CEO da Lékè, Janaína Araújo, apresentará o line up completo das palestristas de 2025 e as novidades da próxima edição, prevista para maio.

O Desert Women Summit é uma imersão projetada exclusivamente com mulheres no Marrocos. O encontro visa o fortalecimento do empreendedorismo e do protagonismo feminino através de palestras e rodas de conversa em meio à paz do deserto marroquino. Na última edição, contou com a participação de Luiza Helena Trajano, Chieko Aoki, Luciana Vendramini, Nina Silva e outras personalidades.

Entre as palestristas já confirmadas na edição de 2025 e que estarão no evento, estão as empresárias Karina Sato, Mariana Menezes, Gabi Lopes e Tina Calamba. Além disso, também estão confirmadas as presenças de Marta Lívia Suplicy, deputada e membro da FIESP, e a empresária Andréa Guimarães, um dos principais nomes do mercado de eventos no Brasil.