A vulnerabilidade empoderada da quase brasileira Lianne La Havas [ENTREVISTA]

Fã declarada da nossa música, aclamada cantora inglesa celebra retorno ao país para série de shows, um deles abrindo para Lenny Kravitz

Com jeito doce e uma pontinha de timidez, Lianne La Havas diz, com toda a modéstia do mundo, que está “aprendendo” a falar português. É a resposta dela a uma brincadeira: propôs-se que a intimidade dela com a língua seja testada ao longo da entrevista. Nada sério, pois nem precisa. Estamos falando de uma artista que não só conhece muito bem a música brasileira como cantou, em nosso idioma, mais de uma vez, junto a ninguém menos que Milton Nascimento.

É o tipo de situação que talvez ajude a explicar por que o Brasil abraçou tanto a cantora e compositora, uma das mais aclamadas a surgir da Inglaterra nos últimos 15 anos. Assim como a obra de alguns dos maiores músicos nacionais, o trabalho de Lianne é difícil de ser rotulado, mas fácil de se apreciar. Tem soul, R&B, jazz, folk e, claro, um tempero brasileiro que vem de sua forma de tocar violão e guitarra, claramente inspirada pelo jazz nacional, MPB e, indiretamente, bossa nova.