A utopia de Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola, diretor de Megalópolis, defende a ousadia de ser criativo na indústria do cinema e destaca a influência do Brasil em seu novo filme, “Alegria”.

Em uma conversa com o cineasta, não há referências a sua vinícola na Califórnia ou memórias de Hollywood. Francis senta-se no seu escritório, rodeado de prêmios conquistados ao longo de sua carreira de sucesso, e tenta manter a conexão de internet estável.

Já haviam se passado alguns meses desde a estreia de Megalópolis no Festival de Cinema de Cannes, em maio, e a resposta dividida da mídia ainda ameaçava o lançamento do grande épico do cineasta. Peter Debruge, crítico da Variety, havia descrito o filme como “uma alegoria profundamente pessoal, mas desleixada” da relação do cineasta com a arte.