A opinião nada conservadora de Sting sobre outros artistas samplearem suas músicas

Eterno frontman do The Police não é do tipo que proíbe artistas de regravarem ou reaproveitarem suas composições — e a razão vai além da grana

Não todos os artistas gostam que outros colegas regravem ou façam samples de suas composições. Entretanto, Sting, vocalista e baixista da banda The Police, não é um desses artistas. Ele tem o hábito de liberar suas composições para reutilização sem grandes transtornos.

Sting é conhecido por ter permitido que outros artistas samplearem suas músicas, incluindo o sample de “Every Breath You Take” em “I’ll Be Missing You”, uma parceria entre P. Diddy e Faith Evans, em 1997. Mais recentemente, Pink e Marshmello se uniram para uma regravação de “Fields of Gold”, o que também foi liberado por Sting.

A opinião de Sting sobre a reutilização de suas músicas é de que isso a colaboração e a criatividade entre artistas, e não simplesmente um negócio. Isso permite que novos artistas experimentem e criem algo novo com as músicas de outros, o que é benéfico para a música em geral.