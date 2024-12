A opinião de Noodles (Offspring) sobre Emily Armstrong no Linkin Park

Chegada da vocalista Emily Armstrong deixou o público dividido, apesar de shows com ingressos esgotados e boa repercussão do novo álbum From Zero.

A volta do Linkin Park com novos integrantes foi um dos assuntos mais comentados da música. Após meses de especulação, a banda confirmou seu retorno com a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain nas vagas do saudoso Chester Bennington e do ausente Rob Bourdon, respectivamente.

A decisão gerou polêmica por uma série de fatores. A escolha de seguir sem Bennington e substituí-lo por uma mulher certamente não agradariam a todos — e os remanescentes da formação anterior sabiam disso. A opção de substituir Bennington por uma mulher também não foi bem vista por alguns fãs.

No entanto, a opinião de Noodles, guitarrista do Offspring, é contrária a essa visão. Para ele, a escolha de Emily Armstrong foi “corajosa”. Embora a opinião dos fãs esteja dividida, o Linkin Park está recebendo shows esgotados e há uma boa repercussão sobre o novo álbum From Zero.

Mesmo com a opinião dividida, o Linkin Park está demonstrando que está pronto para continuar sua jornada musical com a nova vocalista Emily Armstrong.