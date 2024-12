A música sobre obsessão que Joni Mitchell levou 7 anos para concluir

Ideia inicial surgiu em 1982, mas cantora não conseguiu pensar na narrativa perfeita para melodia até o fim da década.

Joni Mitchell levou sete anos para concluir a música “Two Grey Rooms”. A ideia inicial surgiu durante as sessões do álbum “Wild Things Run Fast”, em 1982, com o título provisório “Speechless”. No entanto, a cantora não conseguiu idealizar os melhores versos no momento. Só anos mais tarde, em 1989, as palavras certas finalmente lhe vieram.

A música “Two Grey Rooms” faz parte do álbum “Night Ride Home”, lançado em 1991. Embora tenha levado tempo para ser concluída, o foco da música não é na amante em.