A música dos Smiths que mais traz orgulho a Johnny Marr

Composição mencionada pelo guitarrista em entrevista apresenta, em sua opinião, interpretação única de sua parte

Responsáveis por redefinir a identidade da música independente britânica, The Smiths lançou quatro álbuns de estúdio, além de singles, ao longo de seus cinco anos de existência. Curiosamente, porém, a música que mais traz orgulho a Johnny Marr é um lado B — ainda que bastante popular.

Em entrevista, o guitarrista revelou que “How Soon is Now?” é sua canção preferida da banda. E tem tudo a ver com o imediatismo da composição em termos sonoros. Marr expliquou que o efeito característico da música foi criado através de experimentos no estúdio feitos por ele mesmo e o produtor John Porter.