A música do Deep Purple mais difícil de se cantar segundo Ian Gillan

Fora dos shows desde 2002, a canção “Child in Time” é descrita por Ian Gillan como “um evento olímpico”.

Ian Gillan, um dos maiores vocalistas da história do rock, é vocalista do Deep Purple há décadas. Com 79 anos, ele demonstrou grande domínio técnico e extensão em sua trajetória, tanto com o Deep Purple quanto em sua passagem pelo Black Sabbath e trabalhos paralelos.

Segundo Gillan, “Child in Time” é a música do Deep Purple mais difícil de se cantar. Ele revelou isso em entrevista em 2022 à Rock FM, onde considerou desafiadora sua própria interpretação da faixa. “Child in Time” está presente no álbum Deep Purple In Rock, o primeiro do grupo a contar com Gillan e o baixista Roger Glover.