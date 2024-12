A música de Michael Jackson que Quincy Jones impediu de virar “metal”

Produtor descrito como um ótimo “diretor de elenco” precisou intervir após notar peso excessivo em canção do artista pop

Foram incontáveis os flertes de Michael Jackson com o rock ao longo de sua trajetória. Em dada ocasião, ao menos segundo relatos, essa aproximação chegou a ganhar um peso similar ao do heavy metal — algo impedido pelo produtor Quincy Jones.

O guitarrista Steve Lukather, membro fundador do Toto e envolvido com as gravações do álbum Thriller, de Michael Jackson, revelou que uma das faixas caminhava para se tornar “metal”. Trata-se de “Beat It”, terceiro single do trabalho e um dos maiores hits do artista.