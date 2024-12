A mensagem simbólica usada para encerrar novo álbum do Linkin Park

Mesmo com mudanças na formação, a banda segue abordando temáticas bem pessoais em suas letras. A formação do Linkin Park já não é mais a mesma, contudo, a mensagem transmitida pela banda em suas letras manteve o tom em From Zero. O álbum, que sai nesta sexta-feira, é o primeiro do grupo com a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain, respectivamente nas vagas do falecido Chester Bennington e do ausente Rob Bourdon.

A Rolling Stone Brasil pôde ouvir o trabalho antes de seu lançamento e uma das músicas que mais chama atenção é “Good Things Go”. A faixa é a responsável por encerrar a audição e mostra como o conteúdo lírico segue abordando questões bem pessoais.