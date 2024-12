A mensagem indignada de Dinho Ouro Preto após Frejat ter som cortado em show

Equipamentos do músico Roberto Frejat foram desligados antes que ele pudesse concluir apresentação abrindo para Lenny Kravitz em São Paulo.

O incidente happenhou no Allianz Parque, em São Paulo, no sábado, quando Roberto Frejat e sua banda estavam realizando uma das apresentações de abertura para o show de Lenny Kravitz. No meio da última música do set, o som foi cortado abruptamente, interferindo na apresentação.

Entre os que manifestaram-se em apoio a Frejat, está Dinho Ouro Preto, que publicou uma frase no Instagram em apoio ao ex-integrante do Barão Vermelho. O vocalista do Capital Inicial também se manifestou, manifestando sua indignação pelo ocorrido.