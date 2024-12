A impressionante doação de Ney Latorraca após sua morte: “está no testamento”

Ator Ney Latorraca faleceu aos 80 anos, vítima de sepse pulmonar, enquanto lutava contra um câncer na próstata.

Ney Latorraca era casado com o colega de profissão Edi Botelho desde 1995 e não deixou filhos. Embora tenha cogitado ter filhos, decidiu deixar essa possibilidade de lado.

No seu testamento, o ator estabeleceu que sua herança seria destinada a instituições de caridade. Ele deixou quatro apartamentos em áreas nobres de São Paulo e Rio de Janeiro.

Um dos apartamentos era onde Ney morava, localizado em um dos prédios luxuosos chamados “Maestros”, na zona sul do Rio de Janeiro. Além disso, ele também tinha apartamentos no Jardim Botânico, na divisa entre Copacabana e Ipanema, e em São Paulo, perto do prédio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Em uma entrevista concedida durante a pandemia, Ney mencionou que sua herança seria destinada a instituições de caridade, observando que estava escrito em seu testamento.