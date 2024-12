A história nunca contada de Billy Preston: documentário explora a vida e o legado do músico

A trajetória de um prodígio que enfrentou a fama, os vícios e a rejeição na indústria

Desde o início, Billy Preston: That’s the Way God Planned It, o primeiro documentário sobre o falecido cantor de pop e R&B, compositor e mestre do órgão, deixa claro que poucos comunicavam tanta alegria despreocupada no palco como Billy Preston. Na cena de abertura, do Concerto de Bangladesh de George Harrison em 1971, Preston começa a cantar a música gospel calorosa que dá nome ao filme. Dominado pela música, ele deixa seu lugar atrás do teclado e comanda o palco com movimentos de dança que aprendeu na igreja – elevando a música, o show e a si mesmo.

Ao longo do documentário, Preston é mostrado exibindo seu grande e sorridente espaço entre os dentes enquanto trabalha a parte do piano elétrico em “Don’t Let Me Down” dos Beatles, dança no palco com Mick Jagger quando saiu em turnê com os Rolling Stones e toca piano reluzente com Joe Cocker e sua banda.

O documentário apresenta a vida e carreira de Billy Preston, mostrando sua habilidade e criatividade na música, bem como a luta que enfrentou com a fama, os vícios e a rejeição na indústria.