A Fazenda 16 | Yuri e Luana discutem brincadeiras de Sacha e Gui

A Fazenda 16 foi palco de uma conversa entre Yuri e Luana, que abordaram um pequeno desentendimento com Sacha e Gui envolvendo a divisão de comida na casa. Durante o bate-papo, Luana explicou sua postura no jogo e demonstrou insatisfação com a atitude dos colegas, embora tenha reconhecido que não houve má intenção.

Yuri perguntou à Luana se havia bolado com os colegas, e ela se queixou de que não falava mais com eles porque sentia que não deixava comida para todos. Yuri concordou que a situação foi tratada como brincadeira e que eles tinham feito algo de frescura. No entanto, Luana reforçou sua preocupação em sempre garantir que todos tenham acesso às refeições.

Apesar do clima de leveza no diálogo, os dois criticaram a falta de comunicação dentro do grupo. Luana reclamou que ninguém avisava sobre a presença de alimentos no forno, o que fazeria com que os outros tivessem menos.