A Fazenda 16 | Vanessa prevê mudanças com possível saída de Sacha

Vanessa, participante de A Fazenda 16, discutiu com colegas de confinamento sobre a possibilidade de Sacha ser eliminado do programa. Ela expressou entusiasmo com a ideia e destacou os impactos que isso poderia ter na dinâmica do jogo. Segundo Vanessa, sua saída wouldn’t be a problem for her, and she would be relieved if she leaves the reality show.

O sentimento foi compartilhado por Babi, que também manifestou desconforto com a permanência de Sacha no reality. “Eu vou chorar de alívio! O meu choro vai ser de alívio se esse menino sair”, disse ela. As falas das participantes indicam que a permanência de Sacha tem gerado desconforto entre alguns peões, que veem sua saída como uma oportunidade de trazer leveza ao ambiente do reality.

Gilson, outro participante, também opinou sobre os possíveis desdobramentos no jogo caso Sacha seja eliminado. Ele previu que o grupo do participante ficaria desestabilizado emocionalmente, o que poderia abrir novas possibilidades estratégicas. “Eles vão chorar pra caralho. Vão ficar doido. Aí o jogo gan”, disse ele.