A Fazenda 16 | Sidney e Fernando planejam estratégia, mas enfrentam desafios

Os participantes da A Fazenda 16 continuam a traçar estratégias para o jogo. Sidney e Fernando debateram intensamente sobre como configurar os votos para que Flor ficasse em desvantagem no Resta Um. Apesar dos esforços, as variáveis do jogo dificultaram a execução do plano.

Na conversa, Sidney expôs sua ideia inicial, mas reconheceu a complexidade da situação. Ele disse que, se seguisse a configuração proposta por Fernando, os outros participantes votariam em quem quer que fosse e a equipe de Luana diria que votariam em Nêssa, que começaria o Resta Um e se sobreviveria.

Sidney revelou que sua prioridade era evitar que Flor escapasse do jogo. Ele explicou que não tinha problema com o Albert no momento, mas sim com a Flor, e que para terminar com a Flor, era preciso começar a trabalhar com os demais para eliminá-la.