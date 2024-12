A Fazenda 16 | Sacha recebe alerta de aliados sobre gestos em brigas

Na madrugada desta segunda-feira, em A Fazenda 16, Sacha foi aconselhado por seus aliados Luana, Gui e Yuri a ter cuidado com seu comportamento durante discussões no reality. Eles se preocuparam com as possíveis interpretações errôneas que suas atitudes podem gerar. Luana lembrou um momento de tensão recente em que ele se acercou demais de Fer, que estava se aproximando de Sacha. Yuri reforçou a preocupação, explicando que, durante brigas, é fundamental “botar a mão pra trás” e não tocar ninguém. Gui também enfatizou a importância de moderação, pois gestos podem ser interpretados de forma errada e levar a confusão.