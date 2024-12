A Fazenda 16 | peões falam sobre Sacha e fazem promessas inusitadas

A Fazenda 16 continua a ser palco de debates e críticas entre os participantes. Desta vez, Fernando chamou a atenção ao fazer uma promessa curiosa envolvendo Sacha, caso o peão seja eliminado. “Vou tomar bastante café hoje porque eu fiz uma promessa. Se ele sair hoje, fico 1 ano sem tomar café. Eu queria parar de tomar café mesmo”, afirmou o participante, em tom de determinação e alívio pela possibilidade de Sacha deixar o programa.

A convivência com Sacha tem sido motivo de tensão para outros peões. Babi compartilhou o impacto emocional causado por um episódio de discussão com o colega. “A imagem dele gritando na minha cabeça nunca mais sai. A imagem dele gritando, indo pra cima de mim, me agredindo, nunca mais vai sair da minha cabeça”, desabafou. As palavras de Babi reforçam a intensidade dos atritos entre os participantes e a divisão de opiniões sobre Sacha dentro da casa.

Sidney também deu sua opinião sobre a possível eliminação do peão. Ele afirmou que, caso Sacha saia, será um momento positivo para a casa e, ao mesmo tempo, irôn.