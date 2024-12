A Fazenda 16 | Gilson e Sidney debatem comportamento de Flor

A discussão entre Gilson e Sidney, colegas de grupo em A Fazenda 16, revelou tensões crescentes no reality ao abordarem a postura de Flor, integrante do grupo. Eles expressaram preocupações sobre a aproximação de Flor com o grupo adversário, o que pode estar afetando as alianças dentro do confinamento.

Gilson relatou que, durante um momento com aliados, alertou sobre um movimento de aproximação entre Flor e o grupo rival. Ele disse que Flor foi pegar sua bota e os outros estavam tentando acolher ela, querendo puxarpra ela. O alarme foi dado para que os colegas ficassem ligados e alertas, pois os outros estão investindo mais.

Sidney também compartilhou seus sentimentos sobre Flor, destacando diferenças pessoais e estratégicas. Ele explicou que Flor se dói quando alguém lhe dá sua opinião e, em seguida, coloca is. Essa reação dificulta a convivência.