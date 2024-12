A Fazenda 16 | Flor faz acordo com Sacha e muda estratégia no jogo

Fazenda 16: Flor Fernandez inicia mudança de estratégia ao se aproximar de Sacha Bali

Nesta segunda-feira, Flor Fernandez iniciou a manhã conversando com Sacha Bali no reality show A Fazenda 16. Durante o diálogo, a participante desabafou sobre sua postura no jogo e indicou uma possível mudança de aliança.

Flor explicou que se sente mais decidida a se afastar do grupo e pretende se aproximar mais do grupo liderado por Sacha. No entanto, ela disse que não pretende isolar-se completamente e manterá distância de alguns participantes em situações específicas.

Sacha Bali tranquilizou Flor sobre a dinâmica do jogo e reforçou o apoio do grupo. Flor aproveitou o momento para reforçar sua posição, afirmando que irá se alinhar ao grupo em questões estratégicas e votar com eles quando for necessário.

Flor também disse que não pretende reproduzir a postura de outra participante, Vanessa, e que seguirá a estratégia do grupo de Sacha em futuras votações.