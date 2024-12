A Fazenda 16 | Flor expõe dinâmica de alianças e comenta estratégia com Albert

A Fazenda 16 segue movimentando as discussões entre os participantes sobre alianças e estratégias. Durante uma conversa transmitida no câmera-trato, Flor compartilhou detalhes sobre sua relação com Albert, ressaltando o equilíbrio entre parceria e independência nas decisões do jogo.

Flor explicou que os dois colegas de jogo vão realizar uma reunião para discutir estratégias e evitar fazer besteiras com o poder que têm. Ela disse que a opção do poder é uma questão individual e que não há obrigação em seguir um certo caminho. O que é importante é a discrição e a capacidade de fazer escolhas sozinho.

A paraeó destacou a importância de respeitar os movimentos pessoais de cada jogador. Ela disse que os dois amigos se ajudam, mas não precisam se comprometer mutuamente. A ideia é cooperar sem se submeter à vontade do outro. Em resumo, a dinâmica entre os dois é flexível e baseada na confiança mútua.