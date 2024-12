A Fazenda 16 | Fernando defende Flor e comenta apontamento com Juninho

Fernando Presto e Juninho Bill aproveitaram a manhã para discutir os desdobramentos da dinâmica de Apontamento realizada na noite anterior em A Fazenda 16. Durante o trato das aves, os dois participantes conversaram sobre o comportamento dos peões em relação à Flor Fernandez.

Fernando, que defendeu Flor e criticou atitudes de desrespeito direcionadas a ela, disse que todos os peões já falaram com falta de respeito com a participante. Ele relembrou um momento em que Flor expressou publicamente sua admiração por ele, e segundo Fernando, os outros peões ficaram incomodados com a fala dela.

Juninho Bill reforçou as observações de Fernando, dizendo que Flor já foi alvo de xingamentos dentro do reality. Em resposta, Fernando reafirmou sua postura de respeito em relação à Flor, afirmando que não tem sentido brigar com ela.

Fernando também comentou a percepção de outros participantes sobre a situação.