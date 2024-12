A Fazenda 16 | Babi comenta sobre possibilidade de confronto com Luana

A Fazenda 16 segue movimentada e as conversas entre os participantes evidenciam o clima de tensão crescente. Durante um diálogo na casa, Babi comentou sobre a possibilidade de um confronto direto com Luana, caso as duas venham a se desentender. Segundo Babi, as duas têm personalidades muito fortes e nenhuma abaixa a cabeça, o que pode levar a um embate intenso.

Além disso, Sidney expressou sua opinião sobre o comportamento de Sacha no jogo, afirmando que o peão interfere excessivamente nos relacionamentos dentro do reality e que sua atitude dificulta as interações naturais entre os colegas de confinamento. Babi também criticou Sacha, afirmando que ele tende a tentar moldar os outros de acordo com suas próprias conveniências no jogo.