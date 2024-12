A Fazenda 16 | Albert esclarece mal-entendido com Luana após dinâmica

Albert Bressan e Luana Targino foram os principais atores de um momento de diálogo importante em A Fazenda 16, após a dinâmica de Apontamento no último domingo. Nessa conversa, Albert buscou esclarecer suas declarações anteriores, negando qualquer intenção de dizer que Luana seria a próxima eliminada do programa.

Albert explicou que sua declaração “você é a última prioridade deles, mas isso é apenas uma percepção estratégica” era apenas a sua visão sobre o jogo e que respeita a trajetória de Luana no reality. “Jamais vou menosprezar uma pessoa ou o jogo dela, porque não conheço”, enfatizou.

Luana pediu esclarecimentos sobre a fala de Albert e questionou se ele havia dito que Luana iria sair do grupo, não da casa. Albert confirmou que estava se referindo ao grupo e não à permanência de Luana no programa, reiterando que não tem prepotência para determinar o destino de ninguém no jogo. Além disso, Albert citou outros participantes, destacando as falas de Fernando sobre o jogo.