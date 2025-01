A empolgada promessa de Bruce Dickinson sobre a próxima turnê do Iron Maiden

Banda inglesa celebrará seus 50 anos de atividade em 2025 com a excursão temática Run for Your Lives, tocando músicas dos 9 primeiros álbuns.

O ano novo também representa uma “virada” de momento para o Iron Maiden. No fim de 2024, a banda concluiu, com dois shows no Brasil, a turnê The Future Past, focada nos álbuns Senjutsu (2021) e Somewhere in Time (1986). Em 2025, mais especificamente a partir de maio, inicia-se a Run for Your Lives, excursão que celebra os 50 anos de fundação do grupo.

A próxima turnê será especial, pois marcará a primeira ocasião em décadas em que o Iron Maiden se apresentará sem o baterista Nicko McBrain. O músico, membro da banda desde 1982, se afastou das atividades na estrada e será substituído por Simon Dawson, que já trabalhou com a British Lion e The Outfield, entre outros.

O vocalista Bruce Dickinson está empolgado com a próxima turnê. Embora o detalhe não tenha sido divulgado, é provável que os fãs sejam surpreendidos com a escolha de canções que a banda tocará nos próximos shows. A excursão Run for Your Lives começará a partir de maio de 2025.

A substituição de Nicko McBrain também é um fato interessante, pois abre uma nova página na história da banda. Embora ninguém saiba o que o futuro reserva, é certo que a próxima turnê do Iron Maiden será uma excursão única e emocionante para os fãs.