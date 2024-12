A curiosa e destrutiva lição que Joe Walsh aprendeu de Keith Moon

Aqui está o resumo da notícia:

“Mestre da destruição”, baterista do The Who era verdadeiro pesadelo dos hotéis por onde passou enquanto esteve na ativa

Entre os anos 1960 e 1980, o abuso de drogas e álcool no rock levou ao surgimento de verdadeiras lendas vivas da farra. Keith Moon, baterista do The Who, se notabilizou não apenas por sua habilidade nos tambores, mas também por ter destruído inúmeros quartos de hotel e feito todo o tipo de bizarrice. Curiosamente, ele também teve um “aluno”: Joe Walsh, conhecido por seu trabalho com o Eagles.

O guitarrista americano conheceu Keith Moon em 1970, quando ainda fazia parte da James Gang, antes de se juntar ao Eagles, em 1975. Sua banda fez uma turnê com o The Who. Com Keith, Joe aprendeu a nada recomendável lição de destruir quartos de hotel como forma de reduzir a adrenalina após um bom show.