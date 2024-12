A bandeira branca que Sammy Hagar acenou para Alex Van Halen: ‘Não vou levar isso para o túmulo’

Sammy Hagar anuncia show em Las Vegas em 2025 e Reveleja Música Nova com Joe Satriani

Sammy Hagar, o Red Rocker, anunciou que trará o show “Best of All Worlds” para Las Vegas em 2025, com uma residência no Dolby Live, no Park MGM. Ele estará acompanhado por Michael Anthony no baixo, Joe Satriani na guitarra, Kenny Aronoff na bateria e Rai Thistlethwayte no teclado. O show será uma mistura de clássicos do Van Halen, músicas da banda Montrose e seleções das carreiras solo de Hagar e Satriani.

Em entrevista, Hagar disse que o set list mudará todas as noites, oferecendo uma experiência única para os fãs. Além disso, ele também revelou que co-escreveu uma música nova com Joe Satriani, que é uma homenagem ao guitarrista Eddie Van Halen.