7 atrizes que interpretaram Glinda, a Bruxa Boa, incluindo Ariana Grande em Wicked

De clássicos da Broadway a adaptações inesperadas, Glinda já teve muitas faces.

Glinda, a Bruxa Boa, é uma personagem icônica que marcou gerações desde sua estreia no cinema com Billie Burke em O Mágico de Oz (1939). Mais de oito décadas depois, Ariana Grande se junta à lista estrelada de atrizes que deram vida à personagem, interpretando Glinda na aguardada adaptação cinematográfica de Wicked, com estreia marcada no Brasil para 21 de novembro de 2024.

Abaixo, conheça algumas das interpretações mais marcantes da personagem ao longo dos anos:

Billie Burke imortalizou Glinda com a inesquecível pergunta: “Você é uma bruxa boa ou má?” O longa acompanha Dorothy (Judy Garland) e seu cachorro, Toto, transportados para a Terra de Oz por um tornado. Glinda ajuda Dorothy a encontrar o caminho para casa, guiando-a até a Cidade das Esmeraldas. Para Burke, esse foi o papel mais memorável de sua carreira.

Cada interpretação trouxe uma nova visão para a personagem, que continua a fascinar as gerações.