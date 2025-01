1975: 30 álbuns de rock lançados há 50 anos [LISTA]

Ano não trouxe grande revolução para o estilo, mas ofereceu bons trabalhos de bandas grandes que se consolidaram ou emergentes notórios

O ano de 1975 não foi um momento de mudança radical para o rock, pois o gênero rapidamente perderia força com o surgimento da discoteca nos anos seguintes. No entanto, os grandes nomes da época se consolidaram, enquanto outros emergentes se destacaram.

Logo nas primeiras semanas do ano, o lendário Bob Dylan liberou o álbum “Blood on the Tracks”, que aborda os problemas pessoais que o músico enfrentava na época. Embora não tenha sido um clássico instantâneo na época, o álbum ganhou status cult com o passar do tempo e hoje é considerado um dos melhores trabalhos do artista.

O Led Zeppelin também deu um passo em sua evolução sonora com o álbum “Physical Graffitti”, que destaca a clássica “Kashmir”. Além disso, o vocalista Robert Plant sofreu um grave acidente de carro junto de sua esposa.

No geral, o ano de 1975 ofereceu bons trabalhos de bandas estabelecidas e emergentes, garantindo o futuro do rock e o papel das bandas em sua evolução histórica.